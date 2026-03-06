Thiago Silva su Farioli: "Un grande comandante. La sua preparazione non è casuale"

Il difensore del Porto, ex Milan, Thiago Silva, ha parlato a TNT Brasile, analizzando il suo primo periodo al club lusitano e raccontando le proprie impressioni anche sul suo tecnico Francesco Farioli: "Sono super felice del lavoro che stiamo facendo, di quello che lui sta facendo. È un tipo che ha un’energia incredibile, sai? E sa molte cose. Ha trentasei anni, è più giovane di me, e sono sicuro che avrà una bellissima storia nel calcio come allenatore.”

Nella sua carriera ha avuto tanti allenatori, ma quando si parla di Farioli in molti lo definiscono come un piccolo genio. Cosa ne pensa?

“Nel quotidiano, nella preparazione delle cose, è come hai detto. Io ho avuto buoni esempi nella mia carriera, come allenatori, e allenatori vincenti. E poi prendi un ragazzo di trentasei anni che riesce a portare, in una settimana, video, preparazione, allenamento e la parte mentale della partita stessa, capisci? E non è qualcosa di casuale.

Tipo: ‘Ah, facciamo questo perché affronteremo tizio, facciamo quello perché nella partita scorsa quel giocatore ha fatto questa cosa.’ No, è tutto su quello specifico avversario. La preparazione durante la settimana è molto buona. La riunione pre-partita è buona, gli allenamenti sono buoni. L’energia è incredibile, non solo la sua ma di tutto lo staff. Il Porto in sé è una famiglia, giusto? E quando sono arrivato ho trovato questo lato familiare. E abbiamo un grande comandante davanti, con un’età così giovane”.