Pisa, Piccinini: "Sono incavolato. Ogni settimana ci facciamo il mazzo, e poi..."

“Al primo tiro prendiamo sempre gol”. Gabriele Piccinini, centrocampista del Pisa, si sfoga in conferenza stampa dopo il 3-0 incassato dal Como: “Ci facciamo un mazzo tutte le settimane, e poi… L’anno scorso ci siamo costruiti un sogno da difender e- ha detto in conferenza stampa, riporta calciopisa.it -. Si riparte da noi, da un gruppo fantastico, serio e che si impegna. Siamo i primi a starci male, per tutti è la prima volta in questo campionato”.

Il giocatore fa una promessa ai tifosi: “Nelle prossime gare, a parte da Udine, ci prenderemo i punti che abbiamo lasciato per strada. Sono incavolato nero: le prestazioni ci sono, altrimenti capirei. So quanto ci teniamo e ci sbattiamo, ma non sta bastando. Nessun terzino in A riesce a fermare Touré, le occasioni le creiamo ma poi non concretizziamo”.

L’Arena Garibaldi è territorio di conquista: “Non c’è un problema, il pubblico ci trascina, si è visto con la Cremonese. Deve essere il nostro fortino”.