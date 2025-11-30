Pisa, la carica di Piccinini: "Stiamo facendo bene. Spero di segnare!"
TUTTO mercato WEB
Intervenuto nell'intervallo di Pisa-Inter ai microfoni di DAZN, il centrocampista del Pisa Gabriele Piccinini ha così commentato il parziale 0-0 dell'Arena Garibaldi: "Dobbiamo continuare così, stiamo facendo bene contro una delle squadre più forti d'Europa. Stavo per fare gol nel primo tempo, spero di farlo adesso".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
1 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile