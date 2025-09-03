Ufficiale Pisa, risoluzione consensuale con Rus e Leoncini. Il rumeno: "È stato un vero onore"

Sono due gli addii ufficializzati dal Pisa. I giocatori in questione sono Adrian Rus e Mattia Leoncini, con i quali il club "comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere".

Il centrale rumeno, approdato all'ombra della Torre nell'estate 2022, è stato da poco ufficializzato come nuovo rinforzo dell'Universitatea Craoiva, ma non si è dimenticato di salutare la piazza toscana con un post sui propri canali social:

"Porterò sempre Pisa nel cuore. Voglio ringraziare tutti i tifosi per il sostegno e l’affetto dimostrato in questi anni. È stato un onore indossare questa maglia e dare tutto per questi colori. Grazie di cuore, a presto!"