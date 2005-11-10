Inter, Lazio e Cagliari in amichevole, Pato parla del Milan: le top news delle 18

Il giorno dopo il pareggio per 1-1 dell'Italia in casa della Francia è ancora tempo per giudizi e considerazioni. Alcuni di questi riguardano la prestazione di Nicolò Fagioli, fra i più positivi sul campo di Saint-Denis. Ai microfoni di TMW ha così parlato il suo agente Giovanni Branchini: "Sono molto contento del rapporto che abbiamo instaurato e dei suoi enormi progressi. È un calciatore molto intelligente ed un professionista assai dedicato".

Pomeriggio di amichevoli in Serie A, con l'Inter che ha battuto 2-0 il Lumezzane nel test che si è giocato ad Appiano Gentile. In gol Mkhitaryan e Agbonifo, ma le buone notizie per mister Chivu riguardano soprattutto Djed Spence e Federico Dimarco, entrambi regolarmente in campo e quindi da considerarsi pronti per la ripresa del campionato. Pareggia 3-3 la Lazio contro la Juve Stabia, mentre il Cagliari batte ai calci di rigore il Rayo Vallecano.

Dal Festival dello Sport a Trento, infine, ha preso la parola fra gli altri Alexandre Pato che ha così parlato del Milan: "Tre giorni fa ho parlato con Cardinale, ho visto che proverà, proverà e proverà ancora, lui assicura che un giorno vincerà ogni trofeo. Nella testa dei tifosi e anche nella mia non è facile: vogliamo vincere subito. Ma sono sicuro che Cardinale troverà un modo per far tornare il Milan a vincere".

Quando vedi Modric in campo ti viene in mente che potevi giocare ancora?

"Ho detto la stessa cosa a mia moglie Rebecca chiedendole il permesso di tornare a giocare (ride, n.d.r.). Se mi chiamasse il Milan io 6 mesi… Detto questo, spero che Modric possa rimanere ancora tanto nel Milan per vedere quello che fa a lungo".

In chi ti rivedi oggi, nel Milan?

"Avrei detto Leao, mi dispiace sia andato via, è fortissimo. Speriamo che faccia bene lì. Oggi mi piace tanto Pulisic, ha coraggio di farsi dare palla, puntare, porta sempre gol. Ora è tornato dopo gli infortuni, ha fiducia nel suo corpo, spero possa portare il Milan in alto. L'anno prossimo dobbiamo tornare in Champions".