Rayo Vallecano-Cagliari, l'undici scelto da Pisacane: debuttano dal 1' Massolin e Nzola
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Niccolò Righi
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03.10.2026 13:42Serie A
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Continuano le varie amichevoli che stanno tenendo impegnate le varie squadre di Serie A in queste lunghe tre settimane di pausa per le partite delle Nazionali. Quest'oggi è il turno del Cagliari, che alle 14 sfiderà a Madrid il Rayo Vallecano nel Torneo di Vallejas.
Tanti cambi per Fabio Pisacane che ha scelto di far riposare Caprile e di schierare in porta Radunovic, alle spalle di una linea di difesa rinnovata e composta da Sugawara, Kofler, Mina (scelto come capitano) e Aurelio. Davanti, oltre a Mendy, debutteranno con la maglia dei sardi Massolin e Nzola.
Questo l'undici scelto da Fabio Pisacane
Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Sugawara, Kofler, Mina, Aurelio; Adopo, Winks, Fazzini; Massolin; Mendy, Nzola.
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