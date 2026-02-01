Cagliari senza paura: Pisacane e i suoi rossoblù sorprendono la Serie A

All'inizio della stagione erano tante le incognite sul Cagliari, dalla rosa estremamente giovane alla scelta di un allenatore altrettanto giovane, considerato da tanti inesperto per una Serie A. Ma ad oggi, dopo le prestazioni viste fin qui, i dubbi sembrano essere tutti sciolti.

I rossoblù, guidati dal condottiero Fabio Pisacane, stanno deliziando il loro pubblico, con il bel gioco e con delle vittorie importanti. Dopo lo scivolone di Genova, i sardi hanno imboccato nuovamente la strada giusta, raggiungendo tre vittorie di fila: una contro una big, la Juventus, e due scontri diretti per la salvezza (definiti finali dallo stesso tecnico), contro Fiorentina e Hellas Verona.

Attualmente gli isolani sostano in dodicesima posizione, a +11 dalla zona più calda della classifica e quanto visto fino ad ora, lascia ben sperare per il proseguimento del campionato.

Mamma li turchi!

Tra i protagonisti negli ultimi match giocati dal Cagliari c'è senza dubbio la stellina turca Semih Kiliçsoy. L'attaccante, che inizialmente era stato "messo da parte" per dargli il tempo di ambientarsi al meglio con la squadra e con il campionato italiano, è ora una delle punte di diamante della rosa cagliaritana. Il classe 2005 conta già quattro reti messe a referto, una più bella dell'altra. L'ultima è arrivata proprio nella nottata di ieri, contro l'Hellas, con un capolavoro in semirovesciata, facendo scoppiare l'intero stadio in un boato clamoroso. Senza dubbio è una delle carte vincenti di questo gruppo.

Vietato cullarsi

Per quanto le belle vittorie e i nove punti conquistati facciano piacere, mister Pisacane sottolinea sempre come non bisogna mai perdere l'obiettivo primario. Cullarsi non è contemplato, il lavoro dev'essere sempre alla base di ogni successo, tenendo il mirino ben saldo sulla salvezza. Ora infatti si deve subito voltare pagina e focalizzarsi sulla prossima avversaria, con l'auspicio di replicare quanto fatto nelle ultime tre giornate. Lunedì prossimo infatti si vola a Roma, proprio per affrontare la giallorossa.