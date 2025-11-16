Pisilli, super gol con l'Under 21: "Gesto d'istinto, senza pensarci troppo"

Nella sconfitta rimediata ieri sera dall'Italia Under 21 contro la Polonia - nella partita valida per le Qualificazioni all'Europeo di categoria - il centrocampista della Roma, Nicolò Pisilli, è stato una delle note liete, avendo realizzato un super gol che aveva illuso gli azzurri.

Al termine della gara Pisilli ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Perdere è sempre molto brutto" - le sue parole - ", ma specialmente nel secondo tempo abbiamo fatto una bella partita, tenendo bene il campo. Non hanno creato quasi nulla senza riuscire ad uscire dalla loro metà campo. Siamo stati ingenui sul primo gol, il secondo è arrivato in un momento in cui stavano spingendo anche con la spinta del pubblico

Sul gran bel gol che ha realizzato: "Ho raccolto il bel cross di Luca (Koleosho, n.d.r.), sono stato bravo a fare quel tocco ad evitare il difensore. In campo non pensi a cosa fai o cosa non fai, il bello del calcio è quando riescono cose senza starci troppo a pensare, d'istinto".

Sul prosieguo delle qualificazioni: "Ci sono da rigiocare tutte le partite, ce la possiamo giocare con loro in casa e contro tutte le altre, cercando di fare più gol possibile e sperando in un loro passo falso (della Polonia)".