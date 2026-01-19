Più Verona, ma la Cremonese regge: 0-0 allo Zini. Zanetti scuote un Hellas in emergenza

Finale: Cremonese-Verona 0-0

Un Verona in piena emergenza si scuote nuovamente in questa tribolata stagione e, con una prova convincente, strappa un punto allo Zini di Cremona. Dopo un primo tempo equilibrato, la ripresa è soprattutto di marca gialloblu, la Cremonese comunque regge l'urto e limita i danni. Funzionano dunque le scelte forti fatte dal tecnico scaligero Paolo Zanetti, che torna in Veneto con una squadra ancora viva. Altro mattoncino d'altra parte per i grigiorossi, che si confermano squadra dura da battere per chiunque.

Equilibrio nel primo tempo, Audero salva su Giovane

Nicola sceglie Vandeputte in mediana, con Vardy-Bonazzoli in avanti. Zanetti mischia le carte, anche data l'emergenza, e si presenta con un inedito tridente offensivo formato da Giovane, Sarr e Orban. Dopo otto minuti Vardy prova l'eurogol con un tentativo da centrocampo che non centra i pali. Il Verona risponde con un colpo di testa da posizione favorevole di Ebosse, sul corner battuto da Giovane: palla a lato. Al 14' lancio di Ceccherini, Barbieri parte prima di Bradaric sulla destra ed elude anche l'intervento di Nelsson, poi il suo diagonale non inquadra la porta difesa oggi dal vice di Montipò, Perilli. Nel tentativo di ribadire in rete sul secondo palo, Vardy va a centrare in pieno il palo con il petto e viene assistito, prima di rientrare. La prima mezz'ora scorre nel segno dell'equilibrio, senza interventi dei due portieri. Al 38' sponda di Sarr, Audero si esalta in tuffo a salvare sul diagonale di Giovane.

Più Verona che Cremonese nella ripresa

Botta e risposta nei primi minuti della ripresa con due botte da fuori: sia il tentativo di Grassi che quello di Sarr finiscono fuori dallo specchio. Audero fa un autentico miracolo sul sinistro di Giovane, ma il brasiliano partiva da posizione di fuorigioco. Ancora Audero copre bene il primo palo su un altro guizzo di Giovane. Vandeputte porta a referto il primo tiro in porta di marca grigiorossa al 68': controlla Perilli. Lirola pericoloso con un tiro-cross, la palla sfila sul fondo. Orban e Lirola combinano bene a destra: Bernede colpisce forte, ma centrale, sul passaggio del nigeriano. Rischia qualcosa Barbieri che devia un cross nella propria porta: attento Audero. Nella fase finale è ancora il Verona a cercare il colpo da ko, ma la squadra di Nicola regge l'urto, nonostante un secondo tempo un po' sofferto.