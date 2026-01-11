Pobega spiega la filosofia Bologna: "Pressare alto è il nostro modo per evitare di schiacciarci"

Tommaso Pobega, centrocampista del Bologna, al termine del pareggio per 1-1 dei suoi a Como ha parlato così a DAZN: “Dobbiamo rivedere cosa è successo, per prenderci il positivo che secondo me è tanto. Dobbiamo riprendere nel cammino, stiamo facendo fatica e perdendo punti. Vincere oggi ci avrebbe dato una spinta in più per ripartire, ma a volte gira anche male. Non è stata solo sfortuna, ma abbiamo preso gol sul finale in una partita che ci aveva sempre visti presenti, anche in inferiorità numerica. Lavoriamo per invertire il momento”.

Che partita è stata questo Como-Bologna in quanto a proposta tecnica?

“Sicuramente è stata ricca di duelli, anche vedendola da fuori credo sia stata molto bella. Dentro al campo devi minimizzare i rischi, pur mantenendo l’identità. Pressare alti è il nostro modo per evitare di schiacciarci, sia noi che il Como abbiamo voluto giocare la partita seguendo le proprie identità e le proprie forze”.