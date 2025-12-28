Polemiche Udinese-Lazio. Per i vertici AIA giusto convalidare il gol di Davis: ecco perché

Continua a tenere banco il caso relativo al gol convalidato all'Udinese all'ultimo minuto della sfida contro la Lazio di ieri, rete che ha scatenato l'ira del club biancoceleste che ha chiesto più rispetto attraverso un comunicato ufficiale emesso nel post gara. La novità, riportata da Sportmediaset, riguarda il pensiero sull'episodio da parte dei vertici dell'Associazione Italiana Arbitri che hanno dato ragione all'arbitro Colombo e alla coppia VAR/AVAR Gariglio/Chiffi, pur riconoscendo che la norma, così come è scritta, concede all'arbitro un margine interpretativo che rischia di generare polemiche.

Per evitarle, sempre secondo l'AIA, sarebbe importante introdurre un parametro temporale oggettivo che quantifichi entro quanto si possa parlare di immediatezza. Già da ieri sera infatti non era chiaro se il gol dovesse essere annullato o meno, visto che il regolamento parla di "immediatezza" del fallo di mano come parametro fondamentale per intervenire, ma dal tocco di braccio al gol Davis aveva toccato il pallone altre nove volte.

Cosa dice il regolamento? Il punto 3 della Guida Pratica AIA 'allegata' all'articolo 12, recita così:

"È sempre un’infrazione se un calciatore segna nella porta avversaria dopo che il pallone, in modo accidentale, ha toccato le sue mani / braccia?

Non sempre: è un’infrazione solo se la segnatura avviene “immediatamente” dopo il contatto accidentale mentre non lo è se il pallone (passato o condotto) percorre una certa distanza e/o ci sono più passaggi prima che la rete venga segnata o se trascorre un certo intervallo di tempo tra il contatto accidentale e la segnatura".

La rete di Davis, secondo i vertici AIA, è quindi un chiaro esempio di rete da convalidare in virtù di questo 'punto 3' della guida pratica AIA: l'attaccante dell'Udinese dopo il tocco di mano fortuito e non punibile tiene palla, la porta, evita due avversari e calcia. Sono le giocate successive, oltre ai nove secondi che intercorrono tra tocco di mano e gol, a far venire meno il concetto di 'immediatezza'.