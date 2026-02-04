Polverosi: "La capolista non se ne va. Bologna completamente perso e senza equilibrio"

Alberto Polverosi analizza sulle pagine del Corriere dello Sport i risultati del weekend di Serie A, ponendo l'accento sul successo del Milan a Bologna: "La capolista non se ne va. Il Milan per ora regge e anche bene, molto bene. Chi non regge proprio è il Bologna che oggi appare come una squadra completamente persa, disorientata e senza più equilibrio. È meglio partire dal Milan però, perché il suo primo tempo riempie gli occhi di spettacolo, di occasioni, di giocate e di gol. Probabilmente sono i 45 minuti più belli della sua stagione. C’è tutto dentro.

L’intuito di Allegri che in attacco sceglie Loftus-Cheek e Nkunku, due incubi per la difesa del Bologna e non solo per i gol; la classe sconfinata di Luka Modric: il lancio di esterno per Loftus-Cheek nell’azione che porta al rigore di Nkunku è arte pura; la qualità e la sostanza di Rabiot; il gregariato di livello di Fofana; la pericolosità di Athekame che domina sulla sua fascia.

Non c’è un’incertezza nello sviluppo della manovra milanista. Due gol e due occasioni nitide nel primo tempo, dentro al quale Modric, Rabiot, Loftus-Cheek e Nkunku seminano colpi di una tecnica straordinaria, con tunnel, tacchi e finte di ogni genere.