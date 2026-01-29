Polverosi: "La bella storia di Vergara da Frattaminore. Poi il Chelsea ha messo i campioni"

Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, analizza così quanto accaduto ieri sui campi di Champions: "Un peccato aver perso il Napoli, quello maestoso del primo tempo, quello della rimonta voluta con tutte le sue forze e tutta la sua rabbia, quello del gol-gioiello del ragazzino di Frattaminore, Antonio Vergara. I campioni d’Italia che stavano dominando i campioni del mondo. Era una bella storia. Ma quando i londinesi hanno cominciato a rovesciare in campo i campioni che custodivano in panchina, Conte non ha potuto fare altrettanto. Di campioni ne aveva anche lui, ma in infermeria, e così ha perso.

Possiamo consolarci solo in parte con l’Inter che finalmente ha battuto una delle grandi, il Borussia Dortmund, dopo le tre sconfitte di fila con Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal. Ma neanche il 2-0 sotto il muro giallo del Westfalenstadion gli ha permesso di entrare nel gruppo delle prime otto.

La Juve ha chiuso con uno 0-0 senza sussulti a Monaco e l’Atalanta ha finito peggio con sconfitta in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise. Tutte e tre agli spareggi, anche se come teste di serie. Ai nerazzurri potrebbe capitare nei play-off il Benfica di Mourinho: nelle due panchine ci sarebbero un titolare e l’allenatore del triplete interista. La Juve è attesa dal Bruges o dal Galatasaray, l’Atalanta dal Borussia Dortmund o dall’Olympiakos. Si conoscono i nomi anche delle eventuali avversarie degli ottavi, ma visti certi precedenti è meglio andare piano".