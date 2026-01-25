Polverosi sulla corsa Champions: "Ne restano solo tre, giusto includere anche il Como"

"Prima Juventus-Napoli, un’ora dopo Roma-Milan, ovvero la Champions racchiusa in cinque ore di calcio italiano". Scrive così Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, parlando dei due big match in programma oggi in Serie A e che diranno molto sulla corsa alle prime quattro posizioni. Una lotta dalla quale - parole di Massimiliano Allegri - è esclusa l'Inter in quanto già certa per valori di qualificarsi alla prossima edizione della Champions.

Polverosi, nella bagarre per accedere alla massima competizione europea, intende mettere anche la più bella realtà del campionato: "Se sull’Inter non si può essere che d’accordo, è troppo più forte, più completa e più ricca delle altre, forse sarebbe il caso di allargare anche solo un pochino questa corsa pure al Como che dopo il 6-0 sul Torino è arrivato a 40 punti, ha scavalcato la Juventus (che sul lago ha perso 0-2) ed è a due punti dalla Roma e a tre dal Napoli".

Juventus contro Napoli è soprattutto Spalletti contro Conte: "In questa sfida panchinara c’è anche un senso spiccato di rivalità, Spalletti e Conte pur rispettandosi non si amano. Hanno modi differenti di vedere il calcio e soprattutto le sue sfumature". In chiusura, il match dell'Olimpico: "Quello che Gasperini e Allegri hanno dato alle squadre di Roma e Milan è più di quello che hanno ricevuto dai loro club".