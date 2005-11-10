Porto-Napoli, annullato il tradizionale pranzo UEFA: il motivo dietro la decisione

Non si terrà il consueto pranzo UEFA tra le dirigenze di Porto e Napoli prima della sfida di Champions League in programma questa sera all'Estadio do Dragao. A comunicarlo è stato proprio il Napoli, attraverso una nota indirizzata agli organi di informazione. Il tradizionale appuntamento istituzionale che precede le partite europee è stato cancellato a causa di un impegno della dirigenza portoghese.

Porto-Napoli, la comunicazione del club azzurro

Secondo quanto precisato dalla società partenopea, la dirigenza del Porto sarà impegnata in un vertice con le autorità locali, circostanza che impedisce lo svolgimento del pranzo UEFA. Il club azzurro ha inoltre chiarito che la comunicazione da parte della società portoghese era arrivata già due giorni fa e non si tratta, dunque, di una decisione presa all'ultimo momento.