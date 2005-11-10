Farioli guiderà il Porto contro il Napoli: De Laurentiis lo segue da anni e continua a farlo

Francesco Farioli sta letteralmente dominando la Liga Portugal con 30 punti in 10 partite, ma in Champions League sono arrivate 3 sconfitte in altrettanti match per il suo Porto, che oggi contro il Napoli deve necessariamente invertire il trend per puntare quantomeno ai playoff della competizione europea. Per il tecnico italiano l'avversario di stasera però è qualcosa di più di un semplice rivale.

L'interesse datato di De Laurentiis

Il Napoli segue da sempre con grande attenzione la crescita di Farioli e proprio il presidente partenopeo non ha mai fatto mistero di essere incuriosito e affascinato dall'allenatore toscano, che nel suo curriculum vanta esperienze in Turchia con Fatih Karagumruk e Alanyaspor, in Francia con il Nizza, in Olanda con l'Ajax e in Portogallo con i Dragoes. Al momento l'ambiente è compatto nel sostenere Massimiliano Allegri, ma per il futuro il classe '89 può sempre rappresentare un'opzione.

Le parole in conferenza stampa

A Farioli infatti è stato chiesto se questo interesse da parte di De Laurentiis sia caduto o meno in prescrizione e lui ha voluto rispondere così: "Beh, allora dopo la prescrizione non c'è niente da aggiungere... In futuro chi lo sa, vedremo". Una possibilità che sieda un domani sulla panchina del Napoli esiste, anche se è difficile che ciò avvenga. Servirà aspettare per conoscere cosa accadrà.