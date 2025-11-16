Ventura: "Inter più forte, bene la Roma con Gasp. Napoli, Conte risolverà la situazione"

Giampiero Ventura, intervistato dal Quotidiano di Puglia, ha toccato vari argomenti riguardanti la Serie A. In primis i campioni carica del Napoli, al centro di una fase piuttosto delicata: "La sconfitta di Bologna ha acceso in casa Napoli lagnanze e discussioni che hanno coinvolto Conte. È un momento delicato, ma Conte saprà raddrizzare la situazione".

Novità in vetta, visto che una delle due squadre a comandare la classifica è la Roma. Un ottimo risultato, dovuto in gran parte alla nuova guida tecnica: "La sorpresa positiva è la Roma passata nelle mani di Gasperini. È il fatto nuovo più significativo di questa parte del campionato, anche in proiezione futura, ed il merito è dell’allenatore, di un Gasperini che dopo di avere regalato stagioni felici all’Atalanta, sta già scrivendo pagine significative nella Capitale".

In compagnia dei giallorossi c'è l'Inter, che invece secondo Ventura non sorprende più di tanto per la posizione che sta occupando: "Vedo l’Inter più forte, Chivu sta facendo molto bene e la squadra va bene in campionato ma anche nella Champions". Chiusura sull'altra metà di Milano: "Il Milan ha lasciato ben sei punti con le piccole, anche se il pareggio di Parma non è certo da buttare".