Crociati a Torino. La Gazzetta di Parma in prima pagina: "Cuesta sfida D'Aversa"

La Gazzetta di Parma in prima pagina dedica ampio spazio al calcio e al prossimo impegno dei crociati, che questa sera inaugureranno la ventinovesima giornata di Serie A facendo visita al Torino. Un anticipo molto importante per il Parma, che cerca il sesto risultato utile consecutivo in casa di una diretta concorrente alla salvezza. I ducali sono a secco di vittorie da due turni di fila, essendo reduci dal pari interno conquistato contro il Cagliari e dallo 0-0 ottenuto in casa della Fiorentina.

Un rendimento che ha consentito al Parma di volare fino al dodicesimo posto in classifica con 34 punti, dieci in più rispetto alla zona retrocessione. I gialloblu però non vogliono fermare la propria corsa e puntano anche ad un successo che manca dallo scorso 22 febbraio: in quel caso, il Parma vinse 0-1 contro il Milan passando con il gol di Troilo. Situazione un po' più complicata per il Torino, fermo a quota 30 dopo la sconfitta subita a Napoli.

Cuesta dovrà fare a meno dell'infortunato Bernabé, che in cabina di regia verrà rimpiazzato da Keita, con Sorensen e Nicolussi Caviglia a supporto. Sugli esterni confermati Delprato e Valeri mentre in porta ci sarà ancora Corvi, davanti a cui agirà il terzetto difensivo composto da Circati, Troilo e Valenti. In avanti inamovibile Pellegrino, supportato da Strefezza.