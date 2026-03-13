Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere l'anticipo Torino-Parma
TUTTO mercato WEB
Dopo la tre giorni di calcio Europeo, torna la Serie A: stasera la sfida fra Torino e Parma, fischio d'inizio alle 20.45, dà il via alla 29ª giornata Serie A. In Serie B c'è l'anticipo fra Modena e Spezia, in C si gioca la sfida fra Alcione e Union Brescia.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 13 marzo.
20.30 Borussia Monchengladbach-St. Pauli (Bundesliga) - SKY SPORT MAX
20.30 Modena-Spezia (Serie B) - DAZN
20.30 Alcione-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT
20.45 Torino-Parma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
20.45 Marsiglia-Auxerre (Ligue 1) - SKY SPORT MIX
21.00 Alaves-Villarreal (Liga) - DAZN
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Spalletti e il rinnovo: cosa c'è dietro la scelta di un contratto a breve termine. Andrà bene sia a lui che alla Juventus. Inter-Atalanta vale più di tre punti: Chivu non può riaprire un campionato già chiuso. Ma la Dea ha l'orgoglio ferito
Le più lette
1 Spalletti e il rinnovo: cosa c'è dietro la scelta di un contratto a breve termine. Andrà bene sia a lui che alla Juventus. Inter-Atalanta vale più di tre punti: Chivu non può riaprire un campionato già chiuso. Ma la Dea ha l'orgoglio ferito
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Fiorentina-Rakow 2-1, le pagelle: Ndour fa solo gol belli, Gud glaciale. Polveri bagnate per Piccoli
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Parma femminile, mister Valenti: “Dal primo messaggio ho scelto Parma. Col Genoa voglia di fare bene”