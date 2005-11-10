Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 4 novembre

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani di oggi, mercoledì 4 novembre, celebrano il successo dell'Inter sul Feyenoord in Champions League e raccontano la clamorosa sconfitta della Roma contro il Manchester United. Spazio anche alla Juventus, pronta a un importante investimento sul mercato, e al Napoli, a caccia di certezze nella corsa alla Champions.

Corriere dello Sport e Gazzetta celebrano l'Inter: “E Chivu risponde” e “Vera Inter”

“E Chivu risponde” è il titolo scelto dal Corriere dello Sport, che esalta il successo nerazzurro a Rotterdam dopo le critiche seguite al derby. “Vera Inter” è invece l'apertura de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea la grande prestazione della squadra di Chivu, trascinata da Bisseck e Pio Esposito. Entrambi i quotidiani dedicano spazio anche alla Roma, sconfitta 3-2 dal Manchester United dopo essere stata avanti di due reti. La Gazzetta guarda inoltre al Napoli: “Il Napoli cerca un Porto sicuro. Como a Lens per i playoff”.

Tuttosport: “120 milioni per il mercato”. Roma, altro eurochoc

La prima pagina di Tuttosport è dedicata alla Juventus: “120 milioni per il mercato”. L'aumento di capitale da 250 milioni alimenta le ambizioni bianconere, con Elkann pronto a sostenere nuovi investimenti. Spazio anche all'Inter, con il titolo “Riecco l'Inter!”, mentre la disfatta giallorossa viene sintetizzata da “Gasp, altro eurochoc”, dopo la rimonta subita all'Old Trafford.