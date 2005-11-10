Elimoghale firma il triennale con la Juventus. Con Yildiz e Alajbegovic, quando giocherà?

Destiny Elimoghale è uno dei possibili prossimi craque della Next Gen juventina. Diciassette anni, classe 2009, era finito nel mirino di quasi tutti i grandi club dopo che ha fatto l'esordio con la Next Gen. Ala sinistra di passo e inventiva, nato a Torino, i bianconeri hanno preferito blindarlo per tre anni, in attesa probabilmente di farlo più a lungo dopo il compimento della maggiore età.

Quando giocherà?

Il problema si pone nel momento in cui ci si può aspettare uno scalino in più, cioè in prima squadra. Perché nella sua posizione ci possono giocare Yildiz, Alajbegovic e Boga. Realisticamente uno di questi è di troppo, anche solo per farlo entrare nelle rotazioni. Possibile quindi un suo prestito, alla Licina, per il primo anno di Italia. Però il rischio è che, lontano da una Juventus che ci punta, possa perdere tempo e convinzione. Un po' come successo a Camarda con il Lecce. E le parole di Carnevali di oggi, sui giovani, potrebbero portare a un investimento sportivo su di lui, oltre che economico.

L'ufficialità

"Il cammino di Destiny Elimoghale prosegue con la Juventus: l’attaccante classe 2009 ha firmato un rinnovo di contratto che lo legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2029. Cresciuto sin da bambino nel settore giovanile bianconero - vestendo tutte le maglie delle varie categorie, fino ad arrivare all’Under 17 e all’Under 20 - Elimoghale ha fatto il suo esordio in questa stagione con la Juventus Next Gen, con cui ha raccolto in questi primi mesi complessivamente 10 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie C. Il 17 settembre 2026 è arrivata anche la prima convocazione in carriera con la Prima Squadra, in occasione della sfida contro il NEC, prima giornata della League Phase di Europa League. Un giocatore di talento e prospettiva che continuerà il suo precorso di crescita in bianconero: congratulazioni Destiny, ci vediamo in campo!".