Fabregas tra un'ammissione e un (mezzo) indizio prima di Lens-Como. Diao punta l'Inter?

Cesc Fabregas e il Como si avvicinano alla seconda trasferta europea della storia. Il Bollaert-Delelis sarà un altro test importante ai fini del cammino della squadra lariana in Champions League, dopo due vittorie e una sconfitta nel debutto assoluto nella massima competizione per club. Agguantare i primi tre punti lontano dal Sinigaglia vorrebbe dire ritagliarsi una buona fetta di qualificazione ai playoff quantomeno. L'Inter - che sfiderà questa domenica - nel frattempo ha già giocato nel frattempo e battuto 3-0 lo stesso Feyenoord che aveva impartito un ko ai biancoblù più di due settimane fa.

Due passaggi chiave della vigilia

La prima conferma ufficiale dell'assenza di Trevoh Chalobah: il difensore inglese non ce la fa a tornare in tempo per sfidare il Lens in Champions. "Vedremo per domenica", ha tuttavia dichiarato Fabregas, lasciando spiragli di possibilità per un rientro in extremis nello scontro diretto con l'Inter a San Siro. Invece, un altro passaggio del tecnico catalano fa riflettere, in merito a quanto corta sia la coperta in Europa. Ma i lariani d'altronde sono ridotti all'osso da un'assenza di giovani del vivaio nella lista UEFA: "Noi siamo penalizzati in Champions dalla lista, abbiamo solo 15 giocatori, 10 giocano e 5 entrano... Per noi preservare energie è più complicato".

L'incognita

Chissà come procede, invece, il recupero di Assane Diao. Quando l'attaccante senegalese è finito ko per una lesione di primo grado al flessore, Fabregas aveva anticipato le possibili date di rientro: nel migliore dei casi, l'ex Betis sarebbe tornato a disposizione per il big match contro l'Inter. Altrimenti avrebbe dovuto portare pazienza fino al termine della sosta nazionali di novembre, per ritrovarlo pienamente in forze contro il Cagliari al Sinigaglia (21 novembre).