Benevento, Dalle Mura: "Nessuna squadra ci ha messo sotto. Ora testa all'Avellino"

Christian Dalle Mura, difensore del Benevento, è stato ospite di OttoGol. Queste le sue parole riportate da Ottopagine.it. Si parte dal ko con la Cremonese:

"È una sconfitta arrivata al termine di una delle peggiori partite che abbiamo disputato. Possiamo considerare diversi fattori, a partire dal fatto che era la nostra terza gara in una settimana. Per quanto riguarda il turnover, penso che il mister schieri sempre la migliore formazione possibile. Le scelte non vengono fatte in base all’avversario, ma considerando quali giocatori possano garantire la migliore prestazione. Siamo molto dispiaciuti, perché è stata una brutta sconfitta. Loro ci hanno studiato bene e ci hanno aspettato. Noi abbiamo un modo di giocare paziente: spesso facciamo un giro di palla in più tra i centrali e questo può finire per addormentare la partita. La nostra forza è sugli esterni, ma quando la circolazione della palla è lenta, i nostri esterni finiscono per essere sempre raddoppiati o addirittura triplicati. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più, ma soprattutto dobbiamo mettere i nostri giocatori più forti nelle condizioni di rendere al meglio".

Dalle Mura parla anche del percorso della squadra fino ad oggi.

"Abbiamo un'identità forte e con la palla siamo molto bravi. Nessuna squadra ci ha messo sotto. Dopo queste sei partite possiamo dire che siamo una squadra forte e che giochiamo molto bene. Sicuramente dobbiamo migliorare nella gestione del risultato e nella lettura delle situazioni di pericolo, perché in diverse occasioni non siamo riusciti a riconoscerle. Il primo tempo contro il Vicenza ci aveva fatto pensare che avremmo vinto la partita, invece alla fine l'abbiamo pareggiata. Dobbiamo crescere sotto questi aspetti, ma penso che la strada intrapresa sia quella giusta. Il nostro primo obiettivo è raggiungere la salvezza il prima possibile, ma siamo consapevoli di essere sul percorso giusto".

Sulla prossima partita contro l'Avellino

"Sarà molto emozionante vedere lo stadio pieno. Per noi rappresenta un fattore aggiunto. Non c'è bisogno di preparare la partita dal punto di vista delle motivazioni. L'Avellino è una squadra molto forte in attacco. Conosco Venturi che è un difensore di tutto rispetto. Devo dire che sono davvero una bella squadra".