Palermo, Dominic Vavassori è il Player of the Week della 10ª giornata di Serie B

L'ottava vittoria del Palermo nella Serie BKT porta la firma di Dominic Vavassori, autore di due gol con cui i rosanero sono riusciti a superare il L.R. Vicenza e a consolidare la propria leadership.

I dati "powered by Opta" didcono che, tra i giocatori che hanno segnato più di cinque gol nei cinque maggiori campionati europei in corso, soltanto Lamine Yamal è più giovane (classe 2007, 10 reti) dell'attaccante del Palermo (2005, sei centri); tra i due, però, l’attaccante rosanero è quello che ha disputato meno minuti (741 v 905).

Vavassori è l’unico giocatore nato dal 2000 in avanti ad avere segnato più di una marcatura multipla (due) in questo campionato e ha preso parte a cinque gol (quattro reti e un assist) nelle ultime quattro partite della Serie BKT; nel periodo (da metà ottobre), nessun giocatore ha fatto meglio nel torneo cadetto (cinque anche Andrea Belotti).

Inoltre, è uno dei soli due giocatori, assieme ad Antonio Di Nardo, ad avere firmato una marcatura multipla nell’ultimo turno di campionato: doppietta contro il Vicenza. Come se non bastasse, è il giocatore che ha effettuato più conclusioni - ben otto, delle quali sette da dentro l’area di rigore - e creato più grandi occasioni (cinque) tra tutti quelli scesi in campo alla 10a giornata di campionato.