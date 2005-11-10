Esposito ritrova il gol con l'Inter un mese e mezzo dopo. Il suo futuro non è in discussione

L'Inter vince nel segno anche di Francesco Pio Esposito, che torna al gol con la maglia nerazzurra un mese e mezzo dopo l'ultima volta. L'attaccante italiano aveva timbrato il cartellino contro il Monza all'esordio e contro l'Udinese il 14 settembre, poi però aveva avuto un periodo di leggera flessione, dovuto anche a una condizione fisica non brillantissima a causa dell'influenza che lo ha debilitato nell'ultima settimana.

Un altro messaggio

Dopo l'infortunio di Lautaro, Thuram è salito in cattedra e ha trascinato Chivu, con Bonny che si è ritagliato un po' più spazio del solito. Esposito non ha smesso di lavorare, ha continuato in silenzio anche quando le cose non gli venivano e a Rotterdam è stato premiato dal terzo sigillo stagionale, il primo in Champions League, che certificano una volta di più quanto faccia bene l'Inter a credere in lui.

Il futuro è suo

Non c'è alcun dubbio, a 21 anni compiuti e con un contratto fino al 2032 è lui il simbolo della squadra che verrà. Il presidente Marotta immaginano già l'Inter tra qualche stagione con il classe 2005 come perno dell'attacco e non potrebbe essere altrimenti vista la personalità con cui gioca a certi livelli: "Mi trovo bene, condivido il campo con calciatori fortissimi". Beh, è anche lui ormai lo è.