Priorità centravanti, ma la Roma cerca rinforzi anche in difesa: l'ultimo nome è Amenda

Lo svizzero Aurele Amenda, difensore centrale classe 2003 dell’Eintracht Francoforte, è l’ultima proposta finita sul tavolo di Gian Piero Gasperini. A portarlo a Trigoria è stato l’agente Giuffrida, lo stesso che sta lavorando anche sull’asse Gudmundsson-Roma. Un doppio canale che conferma come la dirigenza giallorossa, con Massara in prima linea, stia ascoltando le indicazioni dell’allenatore in vista del mercato di gennaio.

Le priorità, però, sono chiare. Gasperini ha chiesto tre rinforzi: un centravanti, una seconda punta di piede destro e un vice Ndicka. E il primo nome sulla lista resta quello del numero nove, perché l’attacco della Roma è solo il 13° della Serie A per rendimento. Il sogno è Zirkzee: il tecnico vorrebbe chiudere l’operazione entro l’inizio del 2026, anche a costo di attendere poi l’arrivo effettivo. Se però il Manchester United dovesse prendere tempo, l’alternativa concreta è Yuri Alberto, in uscita dal Corinthians e già seguito anche dal West Ham.

Solo dopo il centravanti si passerà al resto. L’idea di Gasperini è avere sei giocatori offensivi, due per ruolo: i mancini Soulé e Bailey, i centravanti Zirkzee e Ferguson/Dovbyk, i destri Pellegrini e Raspadori (con Tel come alternativa). Dovbyk e Baldanzi sono destinati al prestito, mentre l’addio di Ferguson resta solo un’ipotesi di scorta. Dybala, invece, è considerato difficilmente cedibile a gennaio.

Infine la difesa. Amenda piace, ma Gasperini non vorrebbe svezzare un terzo giovane dopo Ziolkowski e Ghilardi. L’identikit ideale resta quello di un centrale esperto, “alla Smalling”, capace di dare subito affidabilità. Il mercato della Roma prende forma, ma tutto ruota attorno al grande investimento in attacco. A riportarlo è il Corriere della Sera.