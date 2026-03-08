Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Verona al Dall'Ara, un occhio già al futuro: da Orban a Gagliardini, da chi ripartire?

Verona al Dall'Ara, un occhio già al futuro: da Orban a Gagliardini, da chi ripartire?TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 08:15Serie A
Daniele Najjar

L'Hellas Verona ha un vantaggio. Con undici gare ancora da giocare è normale che Paolo Sammarco e i suoi ragazzi siano concentrati sul campo e sul provare in ogni modo a centrare un'impresa impossibile. La salvezza però, per mille motivi, sembra davvero irraggiungibile, pure se la matematica è ancora lontana dal condannare la squadra gialloblu. Ecco perché dunque, con quattro mesi d'anticipo, il club scaligero può già iniziare a ragionare sulle mosse da fare a partire da giugno. Per programmare la risalita immediata in massima serie.

Intanto c'è il Bologna
Questo è stato infatti l'obiettivo dichiarato da parte della proprietà, nel caso in cui in effetti dovesse concretizzarsi una sempre più probabile retrocessione. Oggi c'è la sfida al Bologna: sul campo c'è ancora la possibilità di rendere meno amaro il finale di stagione, o magari di rivitalizzarlo per far credere all'impensabile. Per la sfida Sammarco recupera Orban, Al-Musrati e Belghali. Restano fuori in 6: Lovric, Lirola, Bella-Kotchap, Bernede, Slotsager e Serdar.

I giocatori con più mercato
Alcune mosse però si possono già pensare fin d'ora. Il Verona non potrà esimersi dal centrare eventuali nuove plusvalenze, qualora ce ne fosse la possibilità. E il primo nome che viene in mente è quello di Rafik Belghali. Arrivato come sconosciuto, ha conquistato in poco tempo la chiamata dell'Algeria per la Coppa d'Africa, attirando su di sé l'attenzione di club importanti (come l'Inter). Facile pensare che possano arrivare per lui offerte importanti. Il secondo nome più a "rischio" è quello di Armel Bella-Kotchap: Sogliano è riuscito a riscattarlo con sei mesi d'anticipo al vantaggioso prezzo di 4,5 milioni. Il centrale può essere un riferimento, ma anche qui va capito che tipo di proposte possono giungere, visto che è stato uno dei giocatori rivelazione.

Da Orban a Gagliardini: da chi ripartire
Fra i giocatori in posizione incerta ce ne sono due che più degli altri sarebbero una buona base dalla quale ricominciare. Gift Orban ha fatto 7 gol e 2 assist, con un atteggiamento in campo che strappa applausi convinti al pubblico. Se Serie B sarà, uno così potrebbe fare la differenza. Il riscatto dovrebbe essere intorno agli 8 milioni di euro, sempre che non si possa trattare con l'Hoffenheim, che sarà interessato a cederlo. Va capito cosa ne pensa il ragazzo, che però con l'ambiente ha creato una bella sintonia, appunto.

Altro giocatore che si è calato molto bene nella realtà è Roberto Gagliardini. Fin da subito è stato un leader dello spogliatoio, un capitano aggiunto. Il contratto stipulato è stato di un anno. A Verona ha trovato il posto giusto per il rilancio che voleva: al netto di due stop sfortunati (il primo per un problema alla spalla, il secondo alle costole) è stato fin qui uno dei punti fermi. Il club spingerà per la sua permanenza?

La base dalla quale ripartire ci sarebbe, con molti giocatori di proprietà che possono rappresentare il punto di partenza per ricostruire senza necessariamente fare rivoluzioni. Il condizionale in questi casi è d'obbligo, visto che poi durante il mercato può accadere di tutto e i giocatori stessi possono dire la loro, magari non accettando di scendere di categoria. Da Tomas Suslov e Martin Frese, fino ad Antoine Bernede, Domagoj Bradaric e l'ultimo arrivato Andrias Edmundsson, per citarne qualcuno. Intanto c'è da pensare al campo, con un occhio però al futuro.

Articoli correlati
Italiano oggi sfida il Verona. Il Corriere di Bologna: “Si punta al sesto sigillo... Italiano oggi sfida il Verona. Il Corriere di Bologna: “Si punta al sesto sigillo consecutivo”
Bologna-Verona, le probabili formazioni: Castro titolare, Sammarco senza 6 giocatori... Bologna-Verona, le probabili formazioni: Castro titolare, Sammarco senza 6 giocatori
Bologna-Verona, i convocati di Sammarco: riecco Belghali e Orban, fuori in 6 Bologna-Verona, i convocati di Sammarco: riecco Belghali e Orban, fuori in 6
Altre notizie Serie A
Verona al Dall'Ara, un occhio già al futuro: da Orban a Gagliardini, da chi ripartire?... Verona al Dall'Ara, un occhio già al futuro: da Orban a Gagliardini, da chi ripartire?
Lecce, snodo salvezza con la Cremonese fra certezze e incognite Lecce, snodo salvezza con la Cremonese fra certezze e incognite
Roma, la sliding door di Pisilli: era a un passo dal Genoa, oggi titolare a Marassi... Roma, la sliding door di Pisilli: era a un passo dal Genoa, oggi titolare a Marassi
Se c'è una micro-speranza, chiamare Allegri. Che, però, ha fatto una cosa strana... Se c'è una micro-speranza, chiamare Allegri. Che, però, ha fatto una cosa strana in settimana
Atalanta, tanto cuore e stanchezza su tre fronti. Ora testa al Bayern Atalanta, tanto cuore e stanchezza su tre fronti. Ora testa al Bayern
Inter, Chivu vuole la fuga scudetto. Derby di fuoco sulle ali di Pio Esposito Inter, Chivu vuole la fuga scudetto. Derby di fuoco sulle ali di Pio Esposito
Yildiz–Conceicao show: la Juve stende il Pisa e Spalletti sorride Yildiz–Conceicao show: la Juve stende il Pisa e Spalletti sorride
Lazio, stagione finita per Provedel: la grande occasione di Motta Lazio, stagione finita per Provedel: la grande occasione di Motta
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Le più lette
1 Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
2 Spalletti dribbla le domande sul futuro e bacchetta Boga: intanto la Juve gli fa un bel regalo
3 8 marzo 2006, Figo viene deferito per le parole su Moggi. Dopo mesi: "Visto che avevo ragione?"
4 Spalletti usa bastone e carota con Boga: "È un po' molle, ma la panchina non è sala d'attesa"
5 Allegri al Real Madrid? Brocchi: "Chissà come mai certe voci escono in determinati momenti"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Il derby è qui: Inter con il dubbio Thuram. Chivu: "Fischi a Bastoni? Dispiace, ma è maturo"
Immagine top news n.1 Il derby è qui: Milan con Leao-Pulisic. Allegri sul futuro: "Qui sono contento"
Immagine top news n.2 Spalletti dribbla le domande sul futuro e bacchetta Boga: intanto la Juve gli fa un bel regalo
Immagine top news n.3 Perché Boga è stato due mesi senza giocare al Nizza (e come ha già conquistato la Juve)
Immagine top news n.4 Juventus, Spalletti sul rinnovo: "Il contratto non conta, non si deve parlare di futuro"
Immagine top news n.5 Quanti gol ha preso la Juve da quando Spalletti ha sostituito Di Gregorio con Perin
Immagine top news n.6 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
Immagine top news n.7 La lotta Champions è più incerta che mai: Juventus a -1 da Como e Roma, la classifica
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.2 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.3 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.4 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Verona al Dall'Ara, un occhio già al futuro: da Orban a Gagliardini, da chi ripartire?
Immagine news Serie A n.2 Lecce, snodo salvezza con la Cremonese fra certezze e incognite
Immagine news Serie A n.3 Roma, la sliding door di Pisilli: era a un passo dal Genoa, oggi titolare a Marassi
Immagine news Serie A n.4 Se c'è una micro-speranza, chiamare Allegri. Che, però, ha fatto una cosa strana in settimana
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, tanto cuore e stanchezza su tre fronti. Ora testa al Bayern
Immagine news Serie A n.6 Inter, Chivu vuole la fuga scudetto. Derby di fuoco sulle ali di Pio Esposito
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Pescara-Bari: un autentico spareggio. Abruzzesi e Pugliesi in crescita
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Carrarese-Palermo: rosanero obbligati a vincere per restare in corsa per la promozione
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Mantova-Juve Stabia: Modesto insegue i tre punti, emergenza per Abate
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Frosinone-Sampdoria: allo "Stirpe" in palio punti pesantissimi
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Catanzaro-Empoli: punti pesanti in palio al Ceravolo
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Mignani: "
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, Corini non cerca alibi: "Prestazione insufficiente, dobbiamo reagire subito"
Immagine news Serie C n.2 Ascoli, Tomei: "Derby emozionante, ma ora testa al Ravenna"
Immagine news Serie C n.3 Latina, Volpe: "Trasferta difficile, ma vogliamo confermare l’entusiasmo della vittoria"
Immagine news Serie C n.4 Gubbio, Di Carlo: "Contro la Ternana servirà una partita praticamente perfetta"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 31ª giornata: Cittadella corsara a Vercelli, l'Alcione Milano pareggia allo scadere
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i parziali delle 17:30: tutte e quattro le gare all'intervallo sullo 0-0
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Roma, De Rossi farà lo sgambetto ai giallorossi?
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Parma, i viola non possono sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia-Danimarca, le formazioni: Soncin cambia modulo e lancia Piemonte-Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.6 Girelli sull'addio alla Juventus: "Negli USA per crescere. Avevo bisogno di mettermi in discussione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”