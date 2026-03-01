Il ds del Corinthians conferma: "Offerta del Milan per André. Prenderemo una decisione"

Intervistato da ESPN, il direttore sportivo del Corinthians Marcelo Paz ha commentato l'interesse del Milan per il centrocampista André: "C'è una cessione? No! C'è un'offerta? Sì, dal Milan - riporta Milannews.it -. Non dalla Juventus. Il suo valore di mercato è quello che il mercato sceglie di pagare. In questa trattativa, è valutato 24 milioni di euro e il Corinthians possiede il 70% di André. Se la vendita andasse in porto, varrebbe 17 milioni di euro: 15 milioni e altri 2 milioni di bonus. Se andasse in porto, se ne andrebbe solo a metà anno. I bonus verrebbero raggiunti qui.

Se André potrebbe valere di più? Sì - ha proseguito -. Ma potrebbe anche valere di meno. È una decisione difficile da prendere. Questi sono i numeri. Non c'è una vendita, ma questa trattativa è possibile. Spero che la gente capisca. Tutti sanno che il Corinthians ha bisogno di vendere giocatori.

Questo è stato chiaro fin dal mio primo giorno qui. Il presidente ha affermato la necessità di far quadrare i conti, affinché il Corinthians possa essere una squadra che rispetta i propri impegni. La vendita è definitiva? No! Verrà presa una decisione - ha concluso - e qualunque decisione prenda il presidente, io sarò al suo fianco".