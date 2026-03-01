Un colpo per il futuro: chi è André, il centrocampista che il Milan ha (quasi) preso dal Corinthians

Igli Tare vuole giocare d'anticipo. Il Milan guarda alla stagione in corso, con la qualificazione alla prossima Champions League ancora da mettere in ghiaccio, ma anche a quella che verrà. E allora come un difensore, anche se in campo era un ottimo attaccante, il direttore sportivo rossonero cerca di chiudere al più presto possibile per un innesto a centrocampo. Si tratta di André del Corinthians. La società rossonera sarebbe molto vicina all'intesa per la cifra di 12 milioni di euro che verranno riconosciuti al club brasiliano.

A settembre scorso il debutto fra i più grandi

Centrocampista classe 2006, André è capace di occupare tutti e tre i ruoli della mediana e potrebbe dare alla squadra di Massimiliano Allegri quel qualcosa in più a livello di dinamismo. Cresciuto nel Corinthians, ha fatto il suo debutto in prima squadra lo scorso 14 settembre nel successo per 1-0 contro la Fluminense del massimo campionato carioca.

Due gol in stagione

Le prestazioni sono state comunque positive con il tecnico che non lo ha più levato. Nella stagione in corso infatti sono 12 le presenze fra campionato Paulista, massima divisione brasiliana e Supercoppa con due reti realizzate. La prima contro il Ponte Preta lo scorso 11 gennaio, 3-0 il finale, e l’altra decisiva lo scorso 16 febbraio nel successo per 1-0 contro il Sao Bernardo.