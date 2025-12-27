Prosegue il Vlasic show: terzo gol consecutivo del croato, Torino avanti sul Cagliari

Vlasic non si ferma più. E' il numero 10 del Torino, al minuto 28, a portare in vantaggio i granata: Simeone entra in area e viene fermato da Caprile, la palla non viene bloccata dal portiere rossoblù e poi arriva a Gineitis che la appoggia ad Adams; assist immediato per Vlasic, che la spedisce sotto l'incrocio dei pali.

