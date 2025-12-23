Le prestazioni di Vlasic non passano inosservate: c'è il Monaco ma il Torino è pronto a blindarlo

Il Torino si gode la miglior versione di Nikola Vlasic, trequartista classe '97 che raramente dal suo arrivo in granata era risultato così decisivo come in questo preciso momento storico. La testimonianza arriva dalla condizione fisica e mentale, oltre che ovviamente dai numeri incoraggianti visti fino a qui.

L'ex West Ham e CSKA Mosca infatti è già a quota 4 reti e due assist, con le sue marcature che sono risultate decisive nelle ultime due sfide di campionato coincise con altrettante vittorie della squadra di Baroni. Tanto che il Torino ha già pronto il rinnovo, tramite opzione inserita nel momento della stipula del contratto. A gennaio, sarà attivata e Vlasic allungherà il suo accordo fino al 2028.

Un modo anche per dire no al mercato. Il suo profilo è seguito con particolare attenzione dall'Eintracht Francoforte, ma secondo Tuttosport la squadra attualmente più interessata è il Monaco: un intermediario si sarebbe già messo in contatto col club granata, il quale però non darà seguito all'interesse. E lo stesso Vlasic appare più che felice in maglia granata. Ad oggi insomma non esistono margini per una sua partenza nel mercato di gennaio, col prolungamento del contratto che arriverà in parallelo ad un adeguamento della parte salariale.