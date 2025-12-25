Torino, Petrachi e l’operazione rinnovi: Maripan e Vlasic le priorità

Non solo calciomercato in entrata e in uscita, che comunque sarà “di riparazione” e non “di rivoluzione” come specificato dallo stesso direttore sportivo, ma Gianluca Petrachi dovrà occuparsi anche di rinnovi di contratto. E in casa Toro, a giugno 2026, ci sono tantissime scadenze: un’intera squadra, infatti, è arrivata all’ultimo anno di legame con il club del presidente Urbano Cairo. Al momento ci sono anche Anjorin e Simeone, ma la formula d’acquisto dell’obbligo di riscatto permetterà a entrambi di mettere nero su bianco un accordo più duraturo, così come Nkounkou, nonostante nell’ultimo periodo sia retrocesso nelle gerarchie. Poi ci sono i due infortunati di lunghissima data, Schuurs e Savva, i quali sembrano destinati all’addio. Non risultano trattative in corso nemmeno per Popa e Ilkhan, mentre per Tameze, Lazaro e Masina si valuterà nella seconda parte di stagione. E’ tutto in bilico, se non altro perché bisognerebbe esercitare un diritto di riscatto molto alto, per quel che riguarda Asllani e Ngonge.

Alla lunga lista, però, ci sono anche due big come Maripan e Vlasic. Per il primo c’è un’opzione per il rinnovo fino al 2027, per il secondo il discorso è lo stesso ma sul 2028: è proprio da queste due situazioni che partirà la missione di Petrachi, che vuole ripartire dai due leader per il futuro. Le sensazioni per la fumata bianca sono positive, per entrambi i giocatori le trattative stanno già entrando nel vivo. Poi il ds si dedicherà anche ad Adams, in scadenza a giugno 2027, oltre a Ismajli e Pedersen, con i due difensori che hanno un’opzione per prolungare. Più intricata, invece, la situazione di Zapata: il colombiano aveva firmato nel 2027 proprio durante la sua lunga riabilitazione per il terribile infortunio al ginocchio, ma alla nuova scadenza del contratto avrà già compiuto 36 anni. Infine c’è il caso Ilic: andrà in scadenza tra un anno e mezzo, l’investimento da oltre 15 milioni di euro di gennaio 2023 è stato un fallimento e si sta cercando una sistemazione per non perdere tutto il denaro speso.