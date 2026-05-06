PSG in finale, Marquinhos: "L. Enrique ha cambiato la mentalità: attacchiamo e difendiamo"

Marquinhos, capitano del PSG, ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo il pareggio 1-1 nella semifinale di ritorno contro il Bayern, un risultato che consente ai parigini di accedere alla finale: "È incredibile. Abbiamo affrontato una partita durissima, una delle più difficili della stagione, ma abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra forza come squadra. Oggi abbiamo sofferto, ma abbiamo saputo restare uniti e gestire bene i momenti complicati. Tutti i giocatori hanno dato tutto, e questo è ciò che ci ha permesso di arrivare in finale dopo un cammino difficile. Dobbiamo continuare così, con questa mentalità, perché ora l’obiettivo è chiaro: vincere la Champions League e anche la Ligue 1".

Il capitano del PSG ha poi voluto sottolineare il legame con i tifosi: "La celebrazione è per loro, per i nostri tifosi in tutto il mondo. Sono sempre con noi, ovunque giochiamo. So bene quanti sacrifici fanno per seguirci, lontano dalle loro famiglie e dal loro quotidiano. Oggi sono tutti orgogliosi di questa squadra".

Infine, Marquinhos ha evidenziato la crescita mentale del gruppo: "Questa squadra ha cambiato mentalità, soprattutto grazie al lavoro di Luis Enrique. Nei momenti difficili siamo rimasti positivi e compatti. Nel ritorno abbiamo giocato con più testa, più equilibrio. Sappiamo attaccare, ma oggi abbiamo dimostrato che sappiamo anche soffrire e difendere insieme".