Kvaratskhelia fa innamorare Toni: "Il migliore in campo tra le stelle, mi ha impressionato"

Pareggio all'Allianz Arena, l'1-1 sul campo del Bayern Monaco spalanca le porte per la finale della Champions League 2026 al Paris Saint-Germain.

L'ex attaccante Luca Toni, presente a Monaco di Baviera per raccontare la partita su Prime Video, ha così parlato dal campo al termine della partita: "Kane ha fatto un bellissimo gol, arrivato però troppo tardi. La differenza è che i centrali del PSG sono stati molto più attenti, sul gol del PSG ci sono errori anche abbastanza gravi. E poi Diaz ha fatto una partita spettacolare, ma è mancato nell'ultimo passaggio o nella conclusione. A Parigi spesso prendevano la porta, stasera non hanno tirato bene".

Prosegue quindi Toni nelle sue riflessioni, soffermandosi sull'ennesima grande prestazione di Khvicha Kvaratskhelia: "Stasera mi ha veramente impressionato, è stato il migliore in campo tra le stelle. Tra ventidue campioni: se non ventidue, comunque almeno diciotto. Qualsiasi cosa fa, la fa in maniera perfetta: i dribbling gli son riusciti, sterzava con forza e a vederlo dal vivo mi ha veramente impressionato".

Conclude Toni con una considerazione da ex attaccante: "Il PSG ha lavorato meglio in fase difensiva: quando Diaz saltava l'uomo, c'era sempre qualcuno a raddoppiarlo. Quando lo faceva Kvara, era in porta".