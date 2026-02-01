TMW
PSV bruciato, il Milan accoglie Cissé: visite per il giocatore che resterà a Catanzaro
PSV definitivamente bruciato. Il Milan è pronto ad accogliere Alphadjo Cissé. Un nuovo innesto per il futuro rossonero ma non per la stagione in corso. Il classe 2006 che arriva dal Verona resterà fino al termine della stagione in prestito al Catanzaro. Le cifre dell’operazione sono di 8 milioni di euro più 1,5 di bonus.
In questi minuti il giocatore ha raggiunto la clinica La Madonnina per le visite mediche di rito. Dopo di che la firma sul contratto e poi il ritorno in Calabria dove, come detto, proseguirà il campionato in corso con gli uomini allenati da Alberto Aquilani.
