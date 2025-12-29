L'Atletico ha il suo nuovo leader difensivo: dicembre da sogno per Pubill, Simeone gongola

Il 2025 si chiude con una nuova, inattesa fonte di entusiasmo per l’Atletico Madrid: quella generata da Marc Pubill, una sorpresa per la tifoseria rojiblanca. La svolta? Il cambio di ruolo: Pubill non si è imposto da terzino, come previsto al suo arrivo in estate, ma da centrale difensivo. Un’intuizione immediata di Diego Simeone, che ancora una volta ha avuto ragione.

L’esplosione del 22enne catalano, nel mirino del Milan in estate (un anno dopo il trasferimento saltato all'Atalanta), è arrivata nell’ultimo mese dell’anno, con prestazioni di altissimo livello. Nei quattro match di dicembre - contro Athletic, PSV, Valencia e Girona - Pubill ha fatto registrare numeri impressionanti: 85% di precisione nei passaggi, 28 duelli vinti su 37, 10 tiri bloccati, 17 colpi di testa difensivi e 9 intercetti. Rapportati ai 90 minuti, è già tra i migliori difensori della Liga per duelli vinti, gioco aereo, recuperi e conclusioni respinte. E oggi la coppia titolare è Pubill-Hancko.

Simeone ne ha elogiato pubblicamente crescita e atteggiamento: pazienza, umiltà e lavoro costante, anche quando davanti a lui c’erano Le Normand e Giménez. Per Pubill non è stato semplice: non aveva mai giocato da centrale prima di arrivare a Madrid. Ma ha accettato la sfida, seguendo un percorso individuale con staff e analisti per affinare movimenti e letture difensive. "Mi sento molto a mio agio in questa posizione", ha ammesso. Simeone vede in lui un potenziale anche da Nazionale; l'Atlético, intanto, ha trovato un difensore per il presente e per il futuro. E il 2026 promette di alzare ulteriormente l’asticella.