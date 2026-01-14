Pugno duro del Toro per gli esuberi: Asllani, Nkounjou e Biraghi non convocati per il mercato

Pugno duro del Torino sugli esuberi: niente trasferta a Roma per Asllani, Nkounkou e Biraghi, sottolinea oggi Tuttosport. Escluso il 23enne regista albanese: di proprietà dell’Inter, al Torino in prestito oneroso (per 1,5 milioni) con un diritto di riscatto da 12 milioni. Escluso il 25enne terzino sinistro francese: di proprietà dell’Eintracht Francoforte, al Torino in prestito oneroso (per 500 mila euro), con un obbligo di riscatto da 5 milioni, condizionato al raggiungimento di 15 presenze (finora, 7 in campionato e una in Coppa Italia). Escluso anche il 33enne terzino sinistro italiano, di proprietà del Torino (Vagnati lo prese 12 mesi or sono dalla Fiorentina, dove Biraghi era finito fuori squadra sin dalla fine del 2024), sotto contratto fino al 2027.

Tutti e tre non sono stati convocati per ragioni di mercato. Stanno puntando i piedi e Petrachi sta cercando di farli uscire per aprire varchi al mercato in entrata. Il regista, uscito di scena dalla trasferta a Verona di inizio gennaio (panchina forzata, dopo 4 mesi da titolare), ha detto no ai sondaggi del Paris Fc, del Girona, del Parma, del Cagliari e del Sassuolo.

L’Inter sta collaborando col Torino per cercargli una squadra dove possa continuare a giocare, nella speranza di una compravendita in estate. Asllani vuole restare in Italia e per ora si è detto non interessato a squadre non in corsa per l’Europa.