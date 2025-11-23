Serginho prima del derby: "Non esistono favoritismi. Bartesaghi merita di giocare nel Milan"

Nel pre-partita del derby di Milano tra Inter e Milan, l'ex laterale rossonero Serginho è intervenuto ai microfoni di Milan TV presentando la sfida di San Siro: "Il derby è una partita particolare. Si sentono l'energia di San Siro, la rivalità delle due squadre, le tensioni. E questo derby è il più importante d'Europa, perché avere due squadre così importanti, come Inter e Milan, nella stessa città, a Milano, è bello ed è molto sentito".

Che derby ti aspetti?

"Loro arrivano in un momento più positivo a livello di risultati, ma il derby è una partita particolare. I favoriti non esistono, c'è una rivalità così grande, la tensione... Fanno sì che questa sia una partita unica".

Un parere su Bartesaghi.

"Chiaramente credo che sia il suo primo derby. La tensione è grande, ma è un giocatore che sta dimostrando di essere in grado di vestire la maglia del Milan. Quando senti questo stadio che inizia a urlare, l'atmosfera ti fa diventare un pochino più nervoso, ma sono sicuro che lui sia preparato per affrontare questa difficoltà e farà una grande partita".

Le formazioni ufficiali di Inter-Milan

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.