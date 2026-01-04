Può essere una vittoria simbolo: la Fiorentina si salverà solo se ci crederà fino all’ultimo

Solo il resto del campionato dirà se la vittoria sulla Cremonese sarà quella della svolta, per questa Fiorentina sempre sgangherata ma sorridente per una buona volta. Dopo il successo sull’Udinese, l’ambiente viola gridò al miracolo liberatorio, e invece arrivò il deludente 1-0 di Parma. Meglio andarci con i piedi di piombo, è una stagione da maneggiare con cura, quella dei toscani.

Di sicuro, l’1-0 maturato al Franchi sulla Cremonese è l’immagine di quello che alla Fiorentina servirebbe per salvarsi. Correre fino all’ultimo secondo disponibile, azzannare ogni pallone e, magari, avere anche un pizzico di fortuna. Senza Eupalla, che la palla respinta di Audero la fa carambolare sul piede - in stagione non troppo fortunato - di Moise Kean, non si va molto lontani.

È la grinta di tenersi vivi fino all’ultimo istante, anche al netto di eventuali angherie - il rigore negato oggi potrebbe ascriversi a questa categoria - a fare la differenza tra chi si salva e chi no. La Fiorentina non lo sa, perché nelle ultime stagioni si è librata ben oltre la lotta per evitare la retrocessione, e da quest’annata immaginava ben altra storia. Il resto, dovrà farlo Fabio Paratici: da domani inizia una nuova era.