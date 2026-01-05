La Fiorentina attende Paratici, Frank: "Lui lavora giorno e notte per il Tottenham"

La Fiorentina ha ritrovato un po' di entusiasmo e di speranze precedentemente venute meno vincendo 1-0 ieri sulla Cremonese, con l'imminente arrivo in dirigenza di Fabio Paratici che nelle menti di chi segue i viola può e deve rappresentare la tanto agognata svolta per una seconda parte di stagione che permetta ai toscani di tirarsi fuori dalle zone pericolose della classifica, provando a quel punto magari anche a concedersi l'idea di poter persino lottare per un trofeo, avendo la Coppa Italia e il quarto tentativo di fila in Conference League a propria disposizione.

L'attesa per l'arrivo di Paratici alla Fiorentina è grande, ma come già rivelato qui nelle scorse ore, ci sarà da attendere ancora qualche giorno rispetto alle previsioni, che individuavano in quella di oggi la giornata chiave per arrivare alla fumata bianca.

Sulla situazione di Paratici al Tottenham ha parlato nelle scorse ore Thomas Frank, allenatore degli Spurs: "Tutte le operazioni di mercato sono condivise con tutta la dirigenza, è stata la decisione giusta da prendere. Da quello che so, Lange, Paratici e Vinai lavorano giorno e notte per fare il meglio per noi, così come tutta la squadra mercato, e con la Proprietà che ci sostiene a 360 gradi".