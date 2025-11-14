Qual. Mondiali, i parziali: Germania bloccata dal Lussemburgo. Segnano Adzic e Krstovic

Sei reti e tanto equilibrio nei primi tempi delle sfide di qualificazioni al Mondiale 2026 in programma stasera nella zona UEFA. A sorpresa, Croazia e Germania stanno pareggiando rispettivamente contro Faerøerne e Lussemburgo.

Gibilterra era passato in vantaggio contro il Montenegro ma i balcanici hanno ribaltato il punteggio grazie al gol di Adzic e a un rigore trasformato da Krstovic. Il gol di Kaminski a Varsavia mette pressione all'Olanda, ora raggiunta dalla Polonia in testa alla classifica ma saldamente avanti grazie alla differenza reti.

Croazia - Faerøerne 1-1: 16' Turi (F), 23' Gvardiol (C)

Gibilterra - Montenegro 1-2: 20' Jessop (G), 34' Adzic (M), 42' rig. Krstovic (M)

Lussemburgo - Germania 0-0

Polonia - Olanda 1-0: 43' Kaminski

Slovacchia - Irlanda del Nord 0-0

Già giocata

Finlandia - Malta 0-1: 82' Grech