Un Napoli messo a nuovo per sperare ancora: con un successo l'Inter sarebbe a -9

Sarà un Napoli tutto nuovo quello che scenderà tra poco in campo contro il Lecce al Maradona. La notizia più positiva per Antonio Conte riguarda il recupero di Scott McTominay, tornato a disposizione dopo i problemi fisici dei giorni scorsi ma destinato inizialmente alla panchina.

Tra i pali torna titolare Alex Meret, che riprende il posto occupato nella scorsa giornata da Vanja Milinković-Savić nella vittoria contro il Torino. In difesa, complice la squalifica di Juan Jesus, spazio all’olandese Sam Beukema accanto a Alessandro Buongiorno e Mathías Olivera, in una linea difensiva del tutto inedita. Sul piano tattico, la sfida è soprattutto quella di gestire le assenze pesanti di Di Lorenzo, Lobotka e Vergara. La soluzione scelta dal tecnico è affidarsi al ritorno da titolare di Anguissa e avanzare Elmas tra le linee, dimostrando la volontà di mantenere equilibrio e qualità offensiva.

Intanto la corsa ai vertici della Serie A si è riaperta dopo il passo falso dell’Inter. I nerazzurri, allenati da Cristian Chivu, non sono andati oltre l’1-1 a San Siro contro l’Atalanta: al vantaggio iniziale di Francesco Pio Esposito ha risposto nella ripresa Nikola Krstovic. Un risultato che pesa in classifica: l’Inter resta al comando con 68 punti dopo 29 partite, mentre il Milan è a quota 60 con una gara in meno e può accorciare ulteriormente nella sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri allo Stadio Olimpico. Anche il Napoli osserva con interesse: una vittoria contro il Lecce permetterebbe agli azzurri di salire a 59 punti e ridurre il distacco dalla capolista a nove lunghezze, riaprendo scenari importanti nella volata finale del campionato.