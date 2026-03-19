Qualche emozione, Fiorentina in gestione nei primi 45' di ritorno col Rakow: 0-0 all'intervallo
Terminato il primo tempo a Sosnowiec, risultato parziale ancora fermo sullo 0-0 tra i padroni di casa del Rakow e la Fiorentina nel ritorno dell'ottavo di finale di Conference League, dopo la rete di vantaggio accumulata dai toscani nei 90 minuti dell'andata a Firenze.
Non troppi scossoni o episodi degni di nota nei 45 minuti inaugurali in terra polacca. La Fiorentina ha iniziato e chiuso meglio la frazione rispetto ai padroni di casa, riuscendo a costruirsi due situazioni pericolose, entrambe con Kean. Nel mezzo, però, anche qualche pericolosa azione manovrata da parte del Rakow, arrivato in più di una circostanza a rendersi minaccioso dalle parti di Christensen, che sostituisce il titolare De Gea.
Da segnalare anche l'infortunio al difensore Tudor, capitano del Rakow che è stato costretto a lasciare il campo. Al suo posto dentro Mosor. Nei minuti di recupero, infine, un doppio tentativo dalla lunga distanza porta le firme di Fagioli e Dodo, ma entrambe le volte risponde presente il portiere Zych.