"Questa rimonta all'Inter rimpicciolirebbe il 5 maggio": Tuttosport crede nella Juventus

Ampio focus dedicato alle chance Scudetto della Juventus, rinfrancata dal netto successo di ieri sera per 5-0 contro la Cremonese, e capace di correre allo stesso ritmo della capolista Inter da un mese a questa parte con 5 vittorie e 1 pareggio, all'interno dell'edizione odierna di Tuttosport.

La Juventus è tornata a fare la Juve, certo non è quella che ha vinto nove campionati di fila ma che comunque onora lo stesso spirito e si può aggrappare a dei numeri che danno speranza di rimonta. Certo, recuperare sette potenziali punti di ritardo all'Inter, che tra qualche ora giocherà la partita contro il Lecce rinviata per la Supercoppa Italiana, non è cosa facile ma anche i numeri danno speranza.

La classifica delle ultime 5 partite di Serie A, sottolinea il quotidiano, vede in testa la Juventus e l'Inter, con Atalanta e Como. Con un intero girone da giocare sette punti sono tanti ma non abbastanza per non crederci. Tuttosport tra l'altro scrive che l'eventuale rimonta della Juventus "rimpicciolirebbe persino il 5 maggio", con riferimento al campionato 2001/02 perso dall'Inter all'ultima giornata proprio contro la Juventus. Nel mirino c'è già lo scontro diretto del 15 febbraio, che potrebbe davvero rivelarsi una sfida epocale.