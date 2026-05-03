Rafa Leao sostituito e fischiato anche al Mapei: intanto il Sassuolo resta sul 2-0 contro il Milan

Ancora una volta fischi per Rafa Leao al momento del cambio. Al 59’ di Sassuolo-Milan, mister Massimiliano Allegri ha provato a cambiare l’inerzia della partita con una tripla sostituzione, nel tentativo di dare nuova energia a una squadra in difficoltà, penalizzata sia dal risultato sia dall’inferiorità numerica.

Tra i giocatori richiamati in panchina c’è stato appunto l'attaccante portoghese, protagonista anche oggi di una prestazione opaca. L’uscita del numero 10 rossonero è stata accompagnata dai fischi, non solo da parte dei tifosi del Sassuolo ma anche di quelli milanisti presenti al Mapei Stadium, segnale evidente del malcontento per il rendimento recente e per una partita che sta prendendo una piega sempre più complicata in ottica Diavolo.

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