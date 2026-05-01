Gullit: "Leao grande giocatore, ma ogni tanto sembra stia combattendo i diavoli nella sua testa"

La leggenda rossonera Ruud Gullit, intervistata da SportTv, ha detto la sua anche su Rafa Leao e le tante critiche ricevute in questa stagione fatta di alti e bassi. Di seguito le sue dichiarazioni sull'attaccante portoghese:

"Leao è un grande giocatore, ogni tanto dà la sensazione di star combattendo i diavoli nella sua testa. Lui è un giocatore bravo, ma ogni tanto sembra che non sia qui. Penso che lui sia importante, mi piace molto. Deve trovare un modo per offrire, come minimo, prestazioni da 6 o 7. E dopo ci sono partite eccezionali da 9. Ma partite da 9 e poi partite da 4, no. Non le voglio. Lui ha la forza e l’abilità per giocare sempre, almeno, da 6 o da 7. È un grande giocatore, mi piace vederlo, ma ogni tanto sembra che con la testa sia da un’altra parte. Deve essere più orgoglioso di fare quello che sa fare. Ma, quando non va, deve anche saper giocare semplice e crescere poco a poco durante la partita".

I numeri stagionali di Leao col Milan

L'ex Lille e Sporting CP ha raggiunto quota 28 presenze stagionali, con 10 gol e 3 assist, tra le fila dei rossoneri. I minuti giocati finora sono 1829.