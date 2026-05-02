Leao all'ultimo mese al Milan? Per Allegri è titolare, ma iniziano le voci sulla cessione

Le prove tattiche verso Sassuolo-Milan, sfida potenzialmente determinante per i rossoneri per centrare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League con un eventuale vittoria a Reggio Emilia e la contemporanea sconfitta di Como e Roma, sono iniziate ieri a Milanello. Allegri non ha ancora sciolto i suoi dubbi sull'attacco, ma c'è una certezza: Rafael Leao.

Segnali

Il portoghese, nonostante qualche fischoi al momento della sostituzione, ha dato segnali incoraggianti contro la Juventus. Se il Milan ha creato qualcosa, si deve ringraziare lui. Nel primo tempo, abbastanza povero di occasioni, il portoghese ha servito con una grande giocata Bartesaghi, il quale, però, non ha capito l’assist del compagno; ah, se ci fosse stato Theo Hernandez, il pallone sarebbe arrivato quasi certamente nell’area di porta. Poi, nel secondo tempo, la chance più grande della partita: Leao scambia con Rabiot e Pulisic, serve il liberissimo Saelemaekers che colpisce in pieno l’incrocio dei pali. Leao ha messo due volte l’uomo solo in area di rigore.

Futuro

Nel frattempo, il Manchester United sarebbe tornato a interessarsi a Rafael Leao. I Red Devils sono a due punti dalla qualificazione in Champions League e vanno a caccia di rinforzi di spessore per la propria rosa. L'obiettivo numero uno è in realtà Morgan Rogers, classe 2002 dell'Aston Villa, che però costa già quasi 100 milioni. In lista c'è anche il numero 10 rossonero che, dopo la stagione più negativa delle sette trascorse in rossonero, sembra destinato a salutare Milanello.