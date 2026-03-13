Europa e Conference League, tutti i risultati dell'andata degli ottavi: colpo Emery, poker AEK

Serata ricca di gol e sorprese in Europa. Si sono infatti disputate le gare d’andata degli ottavi di Europa League e Conference League, con diversi confronti ancora apertissimi in vista del ritorno.

In Europa League finisce 1-1 il derby tra Bologna e Roma. A sbloccare la gara è Federico Bernardeschi al 50’, ma Lorenzo Pellegrini ristabilisce l’equilibrio al 71’ con un gol convalidato dopo un lungo check VAR. Vittoria esterna per l’Aston Villa, che passa 1-0 sul campo del Lilla grazie alla rete di Ollie Watkins al 62’.

Ad Atene, il Panathinaikos batte 1-0 il Real Betis con il rigore trasformato da Taborda all’88’. Gara segnata da due espulsioni: prima quella di Zaroury a inizio ripresa, poi quella di Llorente proprio nell’azione che ha portato al penalty decisivo. Successo esterno anche per il Porto di Francesco Farioli, che supera 2-1 lo Stoccarda con i gol di Moffi e Mora; inutile per i tedeschi la rete di Undav, mentre il possibile 2-2 di Stiller è stato annullato dal VAR per fuorigioco.

Negli altri match, il Lione strappa un pareggio in extremis sul campo del Celta Vigo (1-1) grazie a Endrick, dopo il vantaggio iniziale di Rueda e l’espulsione di Borja Iglesias che aveva lasciato gli spagnoli in dieci a inizio ripresa. Vittoria convincente per il Ferencváros, che a Budapest supera 2-0 il Braga, mentre il Genk batte 1-0 il Friburgo con la rete di El Ouahdi. La sorpresa arriva dall’Inghilterra, dove il Nottingham Forest cade in casa contro il Midtjylland (0-1).

In Conference League diverse squadre mettono un piede ai quarti. Lo Shakhtar Donetsk vince 3-1 sul campo del Lech Poznań, stesso risultato con cui il Rayo Vallecano passa in casa del Samsunspor. Importante successo esterno anche per lo Strasburgo, che ha battuto 2-1 il HNK Rijeka.

Vittoria casalinga invece per l’AZ Alkmaar, che supera 2-1 lo Sparta Praga grazie alla doppietta di Parrott. L’AEK Atene ipoteca il passaggio del turno con il netto 4-0 sul campo del Celje. Successo anche per la Fiorentina, che batte 2-1 il Raków con la rete decisiva nel recupero di Gudmundsson. Terminano senza reti invece Crystal Palace-AEK Larnaca e Sigma Olomouc-Magonza.

Tutti i risultati - Europa League:

Celta Vigo - Lione 1-1

Ferencváros - Braga 2-0

Genk - Friburgo 1-0

Nottingham Forest - Midtjylland 0-1

Bologna - Roma 1-1

Lilla - Aston Villa 0-1

Panathinaikos - Betis 1-0

Stoccarda - Porto 1-2

Tutti i risultati – Conference League

AZ Alkmaar - Sparta Praga 2-1

Lech Poznan - Shakhtar Donetsk 1-3

Rijeka - Strasburgo 1-2

Samsunspor - Rayo Vallecano 1-3

Celje - AEK Atene 0-4

Crystal Palace - AEK Larnaca 0-0

Fiorentina - Rakow 2-1

Sigma Olomouc - Magonza 0-0