Rambaudi verso Milan-Lazio: "Rossoneri forti, ma nel derby rete inviolata solo per caso"

La Lazio vince e convince contro il Lecce. E da domenica è ripartita la risalita in classifica. Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste, è intervenuto al microfono di Radiosei ed è tornato sul match dell'Olimpico: “A me non è dispiaciuto Vecino domenica ma si giocava contro il Lecce, è entrato nel secondo tempo; è un giocatore intelligente. Se Cataldi non dovesse farcela sabato dovrai fare una altro tipo di partita, con Vecino hai più palleggio e deve applicarsi di più nella fase di non possesso, anche se non ce l’ha nelle corde", le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it.

La prossima partita, però, non sarà di certo delle più semplice: sabato a San Siro ci sarà l'impegno col Milan, al settimo cielo dopo il successo nel derby con l'Inter. Rambaudi si esprime così sulla formazione di Massimiliano Allegri: "Il Milan è una bella squadra, ha dei limiti dietro; il non prendere gol con l’Inter è stato solo casuale".

Contro il Lecce per la Lazio è andato a segno anche Noslin. E su quest'ultimo questo è il suo parere: "In alcune partite lo puoi mettere, quando la squadra avversaria lascia la profondità può fare bene. Sicuramente può essere un’opzione e il gol può dargli energie. Tutto sta ad inquadrare le sue caratteristiche. Scambio Noslin-Ilic? Lo farei”.