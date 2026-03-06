Rampulla: "Alternanza tra portieri sbagliata, serve serenità. Caprile è uno da prendere"

Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, parla a Tuttosport dell'intricata situazione portieri in casa bianconera: "Ho sempre pensato che l’alternanza dei portieri, che poi si trasforma in rivalità in senso più stretto, sia qualcosa di sbagliato. Il portiere deve giocare con una tranquillità maggiore rispetto a tutti gli altri ruoli, perché è una posizione talmente delicata che non può essere messa in discussione".

Rampulla: "Non mi pare che Di Gregorio abbia commesso grandi errori"

Analizzando il momento dei portieri bianconeri, Rampulla ha osservato che a suo avviso Di Gregorio non ha commesso errori madornali nelle ultime settimane. L'ex portiere ha poi ricordato un vecchio adagio del calcio, sottolineando come tutti, persino i più grandi interpreti del ruolo, abbiano sbagliato in carriera, e che Di Gregorio non possa chiaramente fare eccezione.

Rampulla: "Caprile e Carnesecchi da grande squadra. Anche Vicario e Meret tra i top"

Interpellato su quale fosse il suo profilo preferito per il futuro, Rampulla ha espresso il suo apprezzamento per Vicario, citando tra i nomi interessanti anche Caprile, attualmente al Cagliari. Ha poi manifestato una forte ammirazione per Carnesecchi, pur ammettendo la difficoltà di strapparlo all'Atalanta vista la sua centralità in un club che lotta per traguardi importanti. Infine, ha ribadito che proprio Vicario potrebbe essere il profilo più indicato per un rientro in Italia, includendo anche Meret tra i portieri da tenere in considerazione in questo discorso.